“Nos tiene que pasar para saber lo que es la justicia”

En la madrugada del viernes 13 de noviembre el gremialista Mariano Olaechea sufrió un atentado en su domicilio de calle Andes y Dorrego, donde prendían fuego su camioneta y parte de la vivienda, hecho que horas más tarde se supo por pericias realizadas que fue intencional. A 48 días del atentado contra el sindicalista nada se sabe aún de quien fue él o los autores.

Olaechea habló con FM Líder y manifestó cuál es su sensación a casi dos meses del atentado sin resolver, “El 13 de noviembre tanto yo como mi familia sufrimos este atentado en la camioneta que pertenece al gremio del cual yo soy Secretario General y parte de la vivienda, hasta ahora no hay ninguna respuesta de la justicia local ni de la policía, no pueden dar con el autor del hecho, estamos esperando que siga trabajando la justicia”.

El sindicalista analizó el hecho que sufrió a mediados de noviembre, “Uno a veces en la sociedad Argentina donde vivimos piensa que las cosas son diferentes y no es así, alguien tiene que vivir un hecho de inseguridad para saber lo que es la justicia y saber lo que es la policía, hoy lamentablemente tanto mi familia como yo esperando una respuesta de la justicia que nos dijo que ellos están para tratar de resolver, no de resolver, algo que me sorprende, porque en realidad deberían esclarecer el hecho y no tratar, me han contestado que hay hechos que nunca se han esclarecidos”

Olaechea sigue esperando respuestas, así lo manifestaba en la entrevista radial, “por el momento estamos así, esperando que me den una respuesta lógica de quién fue el autor, como dije en la anterior nota yo no tengo problemas con nadie, tal vez algún afiliado conmigo, algún empresario tenga algún problema particular conmigo, pero yo no lo sé. Algo raro para mí que la justicia no pueda esclarecer un hecho que fue el 13 de noviembre, ya estamos a casi dos meses y no tengo una respuesta de nada. A mí me gustaría saber porque me hicieron esto, en carácter de que”

