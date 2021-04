Nuevas Medidas: Se prohíben reuniones sociales y actividades en salones

Este viernes por la tarde, el secretario de Gobierno, Alejo Pérez, explicó cuáles serán las medidas de adecuación en el marco de la pandemia covid-19. Lo hizo acompañado del secretario de Salud, Ignacio Gastaldi, quien comenzó por explicar la situación sanitaria actual en nuestra ciudad.

En ese marco, Gastaldi expuso de manera gráfica cuándo fueron los picos de consultas y contagios, y cuáles fueron las edades más afectadas.

Asimismo, recordó cuál es el horario de atención del consultorio de paciente febril, de 8:00 a 18:00; e indicó cuál es el sistema actual que se aplica para los testeos rápidos.

“Estamos realizando PCR en casos seleccionados según protocolo y estamos trabajando arduamente en poder controlar la situación sanitaria actual”, explicó Gastaldi, resaltando el trabajo que realiza todo el equipo de salud desde el comienzo de la pandemia; y agregó “les pido a todos los vecinos no bajar los brazos, continuar con todas las medidas de prevención, estén vacunados o no, dennos tiempo a continuar con la vacunación que esperemos que sigan llegando dosis a Chacabuco como llegaron la semana que estamos cursando”.

A continuación, Pérez informó las nuevas medidas de adecuación que comenzarán a regir desde hoy a las 00:00 hasta el 30 de abril.

El horario de circulación estará prohibido entre las 00:00 y 6:00, a excepción de trabajadores esenciales con permiso de circulación. El horario comercial continuará todos los días, hasta las 23:30.

En los espacios públicos al aire libre, se permitirán hasta 20 personas, solo esparcimiento. Las reuniones sociales están prohibidas en lugares privados. Las reuniones en salones de eventos quedarán suspendidas desde el lunes 12 de abril.

“Hay un decreto nacional, va a haber un decreto Provincial, aunque ya están conocidas algunas de sus medidas, y los indicadores de salud de la ciudad de Chacabuco merecen que tomamos estas medidas, pero como dijimos siempre, y como vamos a seguir diciendo, no hay medidas que alcancen, no hay medidas suficientes, no hay capacidad del Estado para que todo esto se cumpla si no es con la conciencia, con la responsabilidad social y con el acompañamiento de los ciudadanos”, expresó Pérez.

Restricción de circulación de 0 a 6, exceptuados los trabajadores esenciales.

Horario comercial: hasta las 23.30 horas, exceptuados los esenciales (alimento, farmacia, combustible)

En espacios públicos sólo reuniones de hasta 20 personas, solo para esparcimiento, sin eventos culturales.

Las reuniones sociales en el ámbitos privados quedan totalmente prohibidas.

Las actividades en los salones de eventos se suspenden totalmente desde el lunes.

There is no ads to display, Please add some