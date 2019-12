Ayer publicábamos una nota con el intendente Victor Aiola (ver nota) donde se refirió a la imposibilidad de pagar el aguinaldo al personal. Hoy publicamos otro tramo donde hizo alusión a las denuncias sobre situaciones que ocurrirían en el Hospital (ver nota).

El Jefe comunal dijo por Líder, ¨eso es la utilización indebida de situaciones para hacer política barata. Acá a ningún niño se lo sutura sin anestesia, porque es una locura, no es así. Hay agua caliente, hay combustible para las ambulancias. Por eso la gente no le creyó a Ricardo Ciminelli y me creyó a mí y me apoyó. Una cosa es que estén los insumos necesarios, como lo están en la actualidad, y otra es que estemos bien económicamente, son dos cosas distintas¨.

¨La emergencia económica lo que busca es tratar de asegurar los pagos a proveedores y mantener funcionando el municipio como corresponde, sin que falte absolutamente nada en las áreas fundamentales¨.

¨Yo no he escuchado ninguna declaración de ningún candidato nuestro, cada uno puede salir a decir lo que quiera, pero yo no voy a salir como intendente, ni mis funcionarios a desmentir a cada uno que dice cosas. Ya el 27 de octubre la población de Chacabuco les dijo que no¨.

¨Una cosa es que falten insumos y otra es que hay que cuidar las cosas, los elementos de trabajo, la gaza, el algodón, el agua, porque hay que ser responsables y tener conciencia de la situación donde estamos. El país no está en condiciones adecuadas, está pasando un momento difícil y Chacabuco forma parte de la provincia y el país, no vivimos en Marte. Acá hay que cuidar cada peso, cada litro de gasoil, con total responsabilidad y yo sé que los trabajadores municipales lo hacen, los funcionarios lo hacen¨.

En la entrevista por Líder el intendente se refirió al incremento de Tasas que está tratando el Concejo Deliberante y expresó:

¨Se toma un promedio del 50 por ciento, previendo que la inflación del año que viene puede llegar a ser de ese valor. Ahora eso no asegura pagar sueldos y aguinaldos. Primero que es algo a cobrar, como jugar un billete o hacer un trabajo, no la podés contar todavía. Segundo la masa salarial del municipio es de 90 millones de pesos y con el aumento de la Tasa no alcanza, no se paga ni un tercio de los sueldos. Con la coparticipación que viene de nación y provincia, tampoco alcanza por si sola para pagar los sueldos¨.

¨Así aumente 500 por ciento la tasa, no alcanza, la situación es compleja y hay que tomar medidas para mejorar el funcionamiento. Me llama la atención cuando algunos concejales de la oposición no entienden la emergencia económica. La entienden en Nación y Provincia y en Chacabuco no. Deberían entenderla, si es la misma, vivimos en el mismo país, salvo que Chacabuco sea un país a parte y no nos enteremos.

Aiola se refirió también al pedido de los representantes de los trabajadores Municipales para que se reabra la mesa paritaria y reflexionó ¨Como sentarnos lo podemos hacer, pero si estamos diciendo que no está asegurado el pago del aguinaldo, mal puedo sentarme a querer pensar en un aumento. Esto es como decir, no sé si puedo caminar y me querés invitar a una maratón, es imposible, si no puedo caminar, menos voy a poder correr¨.