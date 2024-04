«Venimos de años que no se le hizo nada a la escuela»

Dialogamos con el Director de la Escuela de Actividades Culturales, Marci Arabia, sobre el balance de estos 4 meses de gestión al frente de dicho espacio y comentó los motivos porqué no habrá clases hasta el día jueves en la sede central, «estamos tratando de solucionar los problemas, después de esta lluvia aparecieron muchas filtraciones, está muy descuidada la escuela, viene de años anteriores que no se hizo el trabajo correspondiente y ahora estamos pagando las consecuencias de tener chapas picadas entre otros problemas. Con ayuda del municipio estamos tratando de ir solucionando, es un gasto que hay que hacer, ahora por cuestión de seguridad avisamos a la gente que no habrá actividad hasta que escurra todo, el agua pasa por la parte eléctrica y queremos evitar un mal mayor, después veremos cómo recuperamos las clases»