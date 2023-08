Villa Paranacito, un paraíso para castear muy cerca:

Este martes fuimos a visitar a nuestro amigo el guía Panchi Viola, contacto :11 5935-1333, quien hace sus guiadas en este espectacular y tan cercano lugar.

Realiza excursiones tanto de spinning, baitcasting o fly.

Llegamos a su casa que esta enclavada a la vera de uno de los canales del lugar, Panchi tiene un muelle propio desde donde embarca a quienes contratan sus servicios, este viaje representando al cocodrilo fishing team lo hicimos Carlos sosa, Raul Barera , mi hijo Enzo y yo quienes desde ese seguro muelle cargamos nuestros equipos y una vez listos subimos al comodísimo y seguro trucker que posee, equipado con un motor 140 4 tiempos, más un motor eléctrico a control remoto para cuando llega el momento de garetear el cual Panchi demostró manejar a la perfección dejándonos siempre bien ubicados para efectuar los lances.

Navegamos muchísimo por canales como el Martínez, el Sagastume, Rio paranacito, Canal San Martin, Galofre, Gutiérrez y Paraná Bravo. En todo ese recorrido fuimos casteando en lugares estrategicamente elegidos para garetear por Panchi, quien acomodaba con destreza el trucker a unos 30 metros de la costa desde donde hacíamos lances hacia la orilla, entre hermosos palos, muy lindas correderas, donde se notaba actividad del rey de los ríos, el Dorado, muchísimos piques de dorados, el rio está muy poblado de juveniles, los que realizan el feroz ataque a los señuelos pero muchas veces nos dejan con las ganas porque al ser algunos tan chicos la clavado no suele dar efecto.

Logramos más de una docena de dorados en el que se destacó uno de 3,80 kgr, por supuesto como es obligación en esta especie, y además como siempre pregonamos con devolución en su totalidad, ojala cuidemos lo que el rio nos está dando esta temporada y que tantos dorados pequeños lleguen gracias a nuestras devoluciones a ser en un par de años dorados de 4 o 5 Kgrs , porque esta, como hacía mucho no se lo veía superpoblado y con mucha vida, ahora, depende de nosotros .

Más tarde fuimos hacia unos bancos de arena cercanos a nueva Palmira donde había cardúmenes de sábalos rodeados por doradillos que los atacaban sin cesar, y allí fue otro momento hermoso de spinning y baitcasting, con idénticos resultados, nos habíamos guardado para el final un momento en el que haríamos un intento con las reinas Tarariras pero no tuvimos suerte, porque al primer canal que quisimos dirigirnos, los bancos de arena estaban tan bajos que no pudimos ingresar , y otros dos canales a los que intentamos entrar de regreso : uno estaba tapialado de camalotes que nos impedían el paso hacia el interior del mismo y el otro con muy poca agua y no pudimos navegarlo hasta el lugar donde reside esa tan deportiva especie, quedo pendiente para la próxima visita.

En verdad es un sitio para pasar una jornada espectacular, buena pesca, rodeados de una naturaleza que te asombra y cautiva y por supuesto al mediodía nos detuvimos en una isla en la que degustamos un asado entre amigos, como digo yo una de las partes mas lindas de este deporte, compartir con amigos.

Una temporada que pinta en el Rio muy promisoria, ojala levante un poco el nivel del agua, ese es lo único que falta para que sea perfecta.

Gracias por leernos, y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes nos dan una mano: repuestos del automotor Hector Pelusso, recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martinez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberger hamburguesería.

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos rubi , que fueron por robo los que mejor resultado nos dieron al momento de clavar.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 días con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.