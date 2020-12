“Yo hago cosas, no voy a discutir con los críticos de siempre”

Días atrás el intendente Aiola había publicado una carta que titulaba “El valor de la Palabra”, en referencia a la polémica que se desató en torno a la vacuna rusa, donde Aiola fue acusado de difundir falsas noticias, luego de un primer posteo.

En esta oportunidad el jefe comunal fue más allá y manifestó que había que ser mas cuidadoso con lo que se dice y tener en cuenta el valor de la palabra. Rápidamente quien salió al cruce del intendente fue el concejal Martín Carnaghi, quien en una solicitada enumeró lo prometido por Aiola, que no ha cumplido con la palabra en anuncios de campaña, según el edil de Unidad Ciudadana.

En la entrevista de este jueves por Líder se le consultó al intendente sobre esta critica realizada por el concejal Carnaghi, y estuvo muy duro en referirse al mismo e irónico en su respuesta, “Yo como médico, como intendente, respondí, porque decían que la vacuna iba a ser universal y para todos, y una vacuna que estaba en fase de investigación no puede ser universal, tiene que ser con consentimiento informado. Si hay gente que le molesta que uno cuente la realidad, que lo haga en voz alta, es problema de quien se molesta, no mío. ¿Me decías concejal Carnaghi?, ¿pero no es concejal?; no sé dónde está, no sé si está acá o no, por eso no lo tengo presente, no es concejal actualmente, o está de licencia, no lo tengo presente”.

El intendente sobre el mismo tema dijo, “las críticas a mí me ayudan mucho en seguir adelante, hay gente que creo que lo único que ha hecho en su vida es criticar, allá ellos, si se sienten cómodos con ese papel me parece bárbaro, y hay gente como yo que trabajamos, que nos levantamos todos los días muy temprano y nos acostamos muy tarde. Hacemos cosas, yo cuando voy a Rawson y veo las cloacas que la prometieron tantas veces ahora es una realidad. Que me voy a poner a discutir con los críticos de siempre, yo hago cosas, como la guardia del hospital, la tercer ala, las cosas que hemos hecho están ahí, que quedan para siempre en Chacabuco. Hemos hecho muchas cosas en estos 5 años y vamos a seguir haciendo porque tenemos ganas de hacer cosas como si fuera el primer día. Tenemos 5 años de gestión, un año de pandemia en el medio, pero tenemos muchas ganas de hacer cosas por el vecino de Chacabuco.”

