Elio Craparo se coronó como el primer campeón del TC Pista Pick Up, el piloto de nuestra ciudad, llegó como líder del campeonato a esta última fecha que se disputó en La Plata ayer domingo y le alcanzó con el 5º puesto en la Final para lograr su 1º título a nivel nacional; «se pudo cumplir el objetivo que nos habíamos planteado a principio de año, sabíamos que no iba a ser fácil, no es cuestión de una carrera, es estar contundente todo el año y lo fuimos haciendo, anduvimos muy bien y ayer sabíamos que con la diferencia de puntos que teníamos el llegar entre los 9 primeros nos alcanzaba, el objetivo se dio y pudimos acceder al campeonato; es un regalo para todos aquellos que nos apoyan»