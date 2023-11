La salada de Madariaga sinónimo de pejerreyes gigantes:

El sábado salimos muy temprano para dirigirnos a la Salada de Madariaga, en esta ocasión viajamos Carlos sosa, pablo Porcel de Peralta y yo, en el Club de pesca y náutica de Madariaga, nos encontraríamos con nuestro gran amigo Daniel Rodriguez del portal Sentí la pesca con quien haríamos una nota relevamiento en esta laguna de gigantes a letizia y José Vargas de “urion la Gaby” (contactos: 2267-527404 y 2267 443108).

Llegamos a eso de las 8 de la mañana y mientras letizia terminaba de organizar los 8 truckers que tenían alquilados en esa jornada, comenzamos a cargar nuestros equipos en la embarcación de José.

Luego de realizar la nota de apertura para nuestro video de youtube nos subimos a la impecable embarcación para ir a buscar esos enormes pejerreyes que posee el espejo.

Navegamos un rato y nos anclamos en el lugar elegido para comenzar a pescar. Armamos los equipos con boyas livianas, pues por lo que nos había contado José el pescado come tímidamente, así que cuanta menos resistencia le ofrecieran las boyas, más posibilidades de clavar con éxito tendríamos.

La mañana fue dura, había hecho mucho frio y viento el día anterior lo que mantenía el agua aún muy fría (unos 12 grados según midió nuestro amigo). En las primeras 3 horas de pesca anclados o haciendo un pequeño contragarete logramos solo 5 pejerreyes, todos de 400 gramos para arriba y donde se destacó uno que al final del día fue el más grande de 850 grs que tomo una carnada en una de mis boyas Cauque y el cual como la mayoría de los que logramos hizo una explosión en el agua al ser clavado.

Luego del mediodía, nuestro amigo guía nos dice levanten que nos movemos, navegamos unos 2000 mts y llegamos a la entrada de una bahía donde había unas cuantas embarcaciones anclada lo que indicaba que había actividad en ese lugar, navegando muy despacio para no hacer ruido nos ubicamos en el lugar elegido y anclamos para seguir pescando, ya la temperatura del agua rondaba unos 15 grados lo que seguramente activaría a los pejerreyes.

Ni bien tiramos comenzamos a tener respuesta, Tanto Carlos, Daniel tuvieron buenas capturas, Luego Dani y Jose clavaron buenos pescados, todos grandes, gordos, vitales y con una particularidad, la boca muy chica para su tamaño (por eso antes de comenzar Jose nos había dicho de poner anzuelo tirando a chicos).

Tomaron tanto mojarra viva, como filet de dentudo y hasta filet de pejerrey, las bajadas estaban reguladas entre 25 y 40 cm, teniendo respuesta en todas de igual manera.

De repente tuve un pique suave, de esos que lleva despacio la boya hacia un costado y que generalmente es señal de que un grande estaba jugando con mi carnada, llevo hacia la derecha y al volver hacia el otro lado encañe y salió como un misil para un costado : era el pescado del día, uno de los trofeos que tiene esta laguna y por la cual convoca a miles de pescadores todos los fines de semana, iba para donde él quería, velozmente y tirando para abajo desde un lado al otro, cuando faltaba muy poco para llegar a la embarcación y para no enganchar con el multi de Dani bajo un poco la caña aflojando la tensión, cometiendo un error que contra ese tipo de pejerreyes no podes cometer, ese solo momento de darle ventaja, me dejo con las manos vacías y el sabor amargo que podríamos haber levantado un pejerrey que seguramente superaría el kilo y medio, pero así es la pesca: a veces el pez gana, si no sería muy fácil.

Seguimos pescando y sacando pejerreyes, como decíamos errando muchos piques por la suavidad con la que esta picando, pero con un promedio inusual de peso, todos hermosos pejerreyes.

De repente un bigua que merodeaba nuestro sector de pesca, se enreda con la línea de Carlos y comenzó una inusual lucha para traerlo a la embarcación y poder soltarlo, más de 10 minutos de pelea, de sumergirse y nadar, y por supuesto de espantar a todo el cardumen que andaba por el lugar, a tal punto que luego de lograr liberarlo, nos movimos unos cuantos metros, volvimos a intentar un contragarete pero no encontramos esa actividad que teníamos antes del suceso.

Se hicieron las 15 horas y decidimos dar por terminado el día de pesca porque habíamos logrado más de 35 pescados todos grandes , a tal punto que casi llenaban el cajón que tiene la embarcación, y habíamos comprobado que hay mucho pescado, que hay trofeos muy grandes y que es cuestión de visitarla e intentarlo, ojala llueva porque le hace falta al espejo, está muy baja y eso dificulta la entrada a los famosos callejones entre los juncos y a lugares estratégicos donde generalmente eligen pescar los guías.

Sin dudas seguirá siendo una de las vedettes de las lagunas de aca a fin de año, y a medida que suba la temperatura también empezara a activarse la otra especie que atrae visitantes a este espejo: la tarucha, ojala, repetimos llueva asi podemos disfrutar en mejores condiciones la Salada.

Luego de armar nuestros equipos , sacamos las fotos correspondientes, hicimos el video para finalizar nuestro programa (pueden ver las imágenes en nuestro canal a partir del jueves) y llevamos al sector de fileteado los pejerreyes.

Con los pescados limpios, nos saludamos conJose y Letizia y viajamos hacia Pinamar donde pasaríamos la noche en los departamento de “ Time to relax”.

La mañana siguiente fuimos a intentar pescar en el muelle de Pinamar, logrando solamente un pez palo de importante tamaño, el mar estaba muy sucio por el viento del día anterior , por lo que no había actividad , de hecho ese pez palo fue el único que entre las más de 20 personas que había pescando habían logrado.

Gracias por leernos,consultarnos y por seguirnos en nuestras redes: Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube como: cocodrilo fishing team.

No queremos olvidarnos de agradecer a quienes hacen posible nuestros viajes: repuestos del automotor Hector Pelusso, recetas del campo, Centro integral del envase, La nueva Babilonia, Bacos Vinoteca, Pinturería Martinez, Spataro Construcciones S.A, Grupo Ferrari, Carnicería Cer”2”, Alarmas Zona 24, panadería y confitería lo de Juana, electricidad Ushuaia, La Strada confitería y Heisemberg hamburguesería y a 360 logistica y distribución, distr. Oficial de Manaos en Chacabuco.

Por supuesto a Grilon por proveernos de un multifilamento que no tiene igual y a señuelos rubi y a Cauque por proveernos todo para que nuestros relevamientos tengan efectividad.

También, como en cada nota queremos aconsejarles que cuiden cantidad, medidas y vedas de las especies que vayan a pescar, y además que cuidemos entre todos de dejar limpios y no contaminar los lugares que visitamos, para de esta manera asegurar que nuestros hijos y nietos en un futuro puedan disfrutar de esta pasión tal como lo hacemos hoy nosotros.

Hasta dentro de 10 dias con otro relevamiento, abrazo pescador.

Luis o. Ventimiglia

Cocodrilo fishing team

Pescador apasionado.